Wtorek 15 grudnia 2020 GeForce RTX 3080 Ti dopiero w lutym

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:04 VideoCardZ informuje, że Nvidia zdecydowała się opóźnić wprowadzenie na rynek GeForce’a RTX 3080Ti. W rezultacie karta trafi do sklepów dopiero w lutym, a nie w styczniu, jak pierwotnie planowano. Ponieważ sam producent nigdy nie podał dokładnej daty premiery, toteż i powodu podjętej decyzji zapewne nigdy nie poznamy. Zadaniem modelu RTX 3080Ti jest wypełnienie luki w ofercie Nvidii jaka istnieje pomiędzy RTXami 3080 i 3090. Opisywana karta bazuje na układzie graficznym GA102-250 i oferuje 10496 rdzeni CUDA, 82 jednostki RT, 328 Tensorów, 328 TMU i 112 ROPy, a także 20GB pamięci RAM typu GDDR6X.



Mamy więc do czynienia z nieco słabszą specyfikacją niż w przypadku RTX 3090, która oferuje więcej RAMu, ale za to cena ma być dużo korzystniejsza.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.