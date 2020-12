Środa 16 grudnia 2020 Sony Direct niedługo trafi do Europy

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:29 W przeciągu najbliższych kilku miesięcy Sony chce znacząco rozszerzyć działanie swojej usługi PlayStation Direct, wprowadzając ją na rynek europejski. To spora zmiana, bo aktualnie z jej dobrodziejstw mogą korzystać jedynie mieszkańcy USA. Pod tą nazwą kryje się oficjalny sklep Sony, za pośrednictwem którego można zamawiać bezpośrednio u tego producenta zarówno gry, jak i sprzęt, w tym konsole. Dla Japończyków taki sposób dystrybucji jest niezwykle korzystny, bo firma nie musi się z nikim dzielić uzyskanym ze sprzedaży zyskiem – ten trafia w całości do Sony. Potencjalnie kupowany w sklepie Sony sprzęt może być też nieco tańszy, a przynajmniej przy okazji cyklicznych akcji promocyjnych.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.