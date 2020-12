Środa 16 grudnia 2020 EA Play w ramach XGP dla PCtów dopiero w przyszłym roku

Autor: Wedelek | 16:53 (1) Od kilku tygodni w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate możemy grać na konsolach w gry dostępne w ramach usługi EA Play. Od połowy grudnia gry elektroników miały też trafić do GamePassa (XGP) dla PCtów, ale Microsoft nagle postanowił zmienić datę premiery na pierwszą połowę przyszłego roku. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero kilka godzin temu, co już samo w sobie jest nie fair względem tych, którzy regularnie opłacają na PCtach abonament od Microsoftu. Niestety na tym porcja złych wieści się nie kończy, bo gigant nie podał nowej daty premiery. W oficjalnej informacji jest tylko adnotacja, że EA Play trafi na „blaszaki” na początku 2021 roku.



To z kolei może równie dobrze oznaczać styczeń, luty lub nawet marzec.



grudzień :D



