Czwartek 17 grudnia 2020 TSMC kończy z promocyjnymi cenami dla największych producentów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Przez te wszystkie lata TSMC urósł na jednego z największych producentów układów scalonych na rynku, skutecznie kusząc swoją ofertą pełną zaawansowanych procesów technologicznych i obniżek dla największych klientów. Polityka firmy zakładała, że odbiorcy zamawiające ponad 10 tysięcy lub 100 tysięcy 300 mm wafli krzemowych miesięcznie mogą liczyć na obniżkę ich ceny – do 3%. Korzystali na tym tacy giganci jak Apple, AMD i Nvidia, którzy mogli dzięki temu sporo oszczędzić. Mogli, bo TSMC postanowił właśnie skończyć z promocjami i całkowicie zrezygnować z tych specjalnych obniżek.



Jest to związane z bardzo wysokim popytem na układy scalone i przewagą jaką na rynku wyrobił sobie tajwański producent. Sytuacja jest dla niego tak dobra, że zwyczajnie nie ma potrzeby by nadal stosować promocyjne ceny.



