Czwartek 17 grudnia 2020 UL Benchmark odsyła kilka starszych testów na emeryturę

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:28 14 stycznia firma UL Benchmarks odeśle na zasłużoną emeryturę kilka mniej popularnych testów wydajności. Na liście są przeznaczony do testowania potencjału układów IGP 3DMark Sky Diver, PCMark 8 badający moc domowych i biurowych PCtów, oraz 3DMark API Overhead feature test, który służy do porównania wydajności danego sprzętu w różnych API – DirectX 12, Metal i Vulkan. Z oferty znikną też dwa bardziej niszowe testy, a konkretnie VRMark do testowania potencjału VR telefonów z Androidem – powstał z myślą o Google Daydream, oraz Servermark Media Transcode, który jak sama nazwa wskazuje bada wydajność komputerów klasy serwer w zadaniach związanych z przetwarzaniem multimediów.



Zgodnie z polityką firmy wymienione w tekście aplikacje staną się w pełni darmowe, a pobrać będzie je można wprost ze strony producenta.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.