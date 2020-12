Czwartek 17 grudnia 2020 Ryzen 7 5800H (Cezane) przetestowany w GeekBenchu 5

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 05:43 TUM_Apisak podzielił się z nami odnalezionym w sieci wynikiem wydajności nowego APU od AMD z rodziny Cezane, odnotowanym w aplikacji GeekBench 5. Przebadany w nim procesor to Ryzen 7 5800H, wyposażony w IGP z rodziny Vega oraz osiem rdzeni x86 Zen 3 (16-wątków), które pracowały z zegarem 3,2GHz/4,44GHz. To pozwoliło temu CPU w teście pojedynczego wątku zdobyć 1475pkt, a w teście wielordzeniowym 7630pkt. Dla porównania model Ryzen 7 4800H z Zen 2 w tym samym benchmarku odnotował 1194 pkt w teście jednowątkowym i 7852 pkt w wielowątkowym. To by oznaczało, że Ryzen 7 5800H ma pojedynczy wątek wydajniejszy o około 23%. Słabszy wynik w teście wielowątkowym to zapewne pokłosie narzuconego TDP.



Poniżej znajdziecie zrzut ekranu z GeekBencha:









