Czwartek 17 grudnia 2020 Stadia jest już dostępna na urządzeniach Apple

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 18:55 Google postanowiło podążyć śladem konkurencji, dodając do Stadii możliwość logowania się za pomocą przeglądarki internetowej Safari. Tą drogą można uzyskać dostęp do wszystkich opcji, na czele z możliwością grania w tzw. chmurze. Google ominęło tym sposobem restrykcje Apple, które nie pozwalają na dodanie do AppStore aplikacji dedykowanej dla Stadii. Dodatkowo, począwszy od iOS w wersji 14.3 można utworzyć na pulpicie skrót do karty ze stroną główną usługi, więc pod względem wygody rozwiązanie to nie odbiega znacząco od stosowania aplikacji mobilnej.



Dodatkowym atutem Stadii jest powiązanie tej usługi z abonamentem Ubisoft+, który daje dostęp do szerokiej biblioteki gier tego producenta. Warto przy tym dodać, że sama Stadia jest też od niedawna dostępna również w Polsce.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.