Czwartek 17 grudnia 2020 Targi Computex wracają do reala. Nvidia zaprasza na konferencję 12 stycznia

Autor: Wedelek | źródło: różne | 18:56 W tym roku targi COMPUTEX powrócą do standardowego modelu, oferując udział w fizycznym wydarzeniu, zamiast onlineowego substytutu. Aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo organizatorzy podzielą imprezę na kilka hal wystawowych, które mają być ze sobą połączone. W tym roku podczas pokazów zostanie też po raz pierwszy wykorzystana technologia SI (sztuczna inteligencja). Jej zadaniem jest obsługa platformy OMO (Online-Merge-Offline), która ponoć pozwoli na lepszą prezentację produktów szerszemu gronu odbiorców. Czy to zadziała dowiemy się w czerwcu.



Tegoroczne targi COMPUTEX będą się odbywać w dniach 1-4 czerwca i będą organizowane wspólnie z imprezą InnoVEX. Wystawione produkty będzie można oglądać w halach Taipei Nangang Exhibition Center, o numerach 1 i 2 (TaiNEX 1 & 2) oraz w Taipei International Convention Center (TICC). InnoVEX (2-4 czerwca) będą z kolei organizowane w Taipei Nangang Exhibition Center, hala nr 2 (TaiNEX 2).



Wcześniej, bo 12 stycznia o 17:00 odbędzie się online’owa konferencja GeForce RTX: Game On firmy Nvidia. Zobaczymy na niej najprawdopodobniej nowe, mobilne akceleratory tego producenta z serii RTX 3000 (architektura Ampere).



