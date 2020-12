Piątek 18 grudnia 2020 Tajemniczy układ IGP Intela ze 128 jednostkami EU

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:14 Intel testuje kolejne wersje układów graficznych zbudowanych z wykorzystaniem architektury Gen12 wykorzystując w tym celu popularne benchmarki i dając nam tym samym wgląd w specyfikację takich próbek. Najnowsza z nich składająca się ze 128 bloków EU (1024 SP) pracujących z zegarem 1,4GHz i 3GB pamięci RAM pojawiła się w Geekbenchu, gdzie w teście OpenCL uzyskała 9311pkt. Dla porównania układ DG1 z 96EU (768SP) i zegarem 1,5GHz zdobywa w tym teście około 11’800 – 12 000pkt. Teoretycznie mocniejszy IGP uzyskuje więc mniej punktów, na co wpływ ma zapewne niższy zegar i fakt, że sam chip może być po prostu niedopracowany. To w końcu tylko próbka inżynieryjna.



Całkiem możliwe, że układ, którego wynik widzimy poniżej to słabszy wariant zapowiadanego na przyszły rok DG2. Do tej pory mówiło się co prawda, że ten konkretny model będzie mieć 384 jednostki EU (3072 SP), ale nie jest wykluczone, że będzie więcej niż jedna jego wersja.







