Piątek 18 grudnia 2020 RTX 3080 miażdży Radeona RX 6800 XT w RayTracingu dla API Vulkan

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:29 Nie jest tajemnicą, że karty graficzne od Nvidii lepiej radzą sobie z RayTracingiem niż ich odpowiedniki ze stajni AMD. Z jednej strony jest to pokłosie innej budowy samych jednostek RT, a z drugiej większego doświadczenia zielonych. Nie da się jednak ukryć, że za lwią część przewagi odpowiada oprogramowanie. To które ma w swoim arsenale Nvidia jest po prostu dopracowane, podczas gdy jego odpowiednik od AMD często nawet nie istnieje. Jeszcze. Mowa tu chociażby o DLSS, która to technika potrafi drastycznie zwiększyć ilość wyświetlanych klatek. Najlepiej przewagę Nvidii na polu softu widać w teście Ray Tracing dla API Vulkan w Quake II.



Przypominam, że Vulkan to API, które wyrosło na stworzonym przez AMD Mantle, więc teoretycznie powinno dobrze działać na Radeonach. No i działa, ale nie w przypadku RayTracingu. W tym aspekcie GeForce RTX 3080 uzyskuje nawet dwukrotnie więcej klatek niż Radeon RX 6800XT. Powód takiego stanu rzeczy jak już wspomniałem jest bardzo prosty. AMD dopiero szlifuje swoją implementację RT i część technik nie jest jeszcze nawet gotowa – ma być w niedalekiej przyszłości. Tymczasem Nvida aktywnie pracowała nad dopracowaniem VK_NV_ray_tracing, który to mechanizm jest podstawą Ray Tracingu w Vulkanie.



Efekt wygląda następująco kompletna deklasacja:







