Piątek 18 grudnia 2020 Intel chce uczynić laptopy bardziej inteligentnymi

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 17:18 Intel zapowiedział wprowadzenie do oferty nowego kontrolera dla komputerów PC nowej generacji o nazwie Visual Sensing Controller (nazwa kodowa "Clover Falls"). Jego zadaniem byłoby wykrywanie obecności użytkownika, a następnie inteligentne zarządzanie nim. Intel nie precyzuje co dokładnie miałby robić nowy chip, ale podaje kilka przykładowych pomysłów. Na przykład automatyczne logowanie użytkownika po weryfikacji danych biometrycznych, inteligentne zarządzanie energią czy chociażby dostosowywanie jasności ekranu do panujących warunków. Mówimy zatem o funkcjach, które są obecne w naszych telefonach już od kilku lat i szczerze powiedziawszy powinny być już standardem również w laptopach.



Znając życie pewnie Intel każe sobie za nowe udogodnienia słono zapłacić, ale też pewnie szybko pojawią się tańsze alternatywy działające z grubsza tak samo i może wreszcie nasze komputery staną się bardziej inteligentne.







