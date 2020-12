Piątek 18 grudnia 2020 Sony zatrzymuje sprzedaż Cyberpunka 2077 na PSkę

Autor: Wedelek | 17:19 (1) Cyberpunk 2077 to od strony fabularnej jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Niestety nie da się tego powiedzieć o jej kodzie, zwłaszcza tym w wersji na konsole. Ilość błędów i problemów technicznych jest przytłaczająca, a co gorsza ze względu na słabą optymalizację nowe dzieło REDów jest praktycznie niegrywalne na podstawowych wersjach konsol nowej generacji. No ale w sumie nie ma się co dziwić, skoro nawet na Xbox Series X i PlayStation 5 wydajność jest niezadowalająca, to co dopiero na „grubych” Xboxie One i PS4 . Problem z niskim FPSem jest tak dotkliwy, że Sony zdecydowało się na bezprecedensową decyzję i wycofało Cyberpunka z oficjalnej dystrybucji cyfrowej.



Teraz opisywaną grę można kupić jedynie w formie fizycznej i to zarówno na PlayStation 4 jak i PlayStation 5. Jak widać Japończycy wystraszyli się fali negatywnych opinii i w obawie przed rozjuszonymi klientami postanowili uciąć temat. Warto tu nadmienić, że gry na konsole, żeby mogły zostać wydane muszą przejść najpierw proces certyfikacji. To, że Cyberpunkowi 2077 w tej postaci udało się go przejść jest oburzający, a obecnej sytuacji winny jest nie tylko CDProjekt ale również Sony i Microsoft.



