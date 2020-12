Poniedziałek 21 grudnia 2020 Nvidia przedłużyła kontrakt z Samsungiem na dostawę 8nm chipów?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:25 Nvidia zaskoczyła wszystkich, wybierając 8nm proces litograficzny Samsunga do produkcji swoich najnowszych chipów graficznych z serii Ampere, które są stosowane w najnowszej generacji kart GeForce RTX 3000. Było to dość nietypowe posunięcie, bo producent do tej pory zawsze wytwarzał swoje duże chipy graficzne w uznawanej za lidera rynku firmie TSMC, a wcześniejsza współpraca z Samsungiem dotyczyła jedynie incydentalnych umów na produkcję GPU do niskobudżetowych kart graficznych. Szybko okazało się, że decyzja ma swoje konsekwencje, czego wyrazem były m.in nieoficjalne informacje o niezadowoleniu Nvidia z procesu litograficznego Samsunga.



Wprawdzie 8nm litografiia Samsunga ma zadowalającą gęstość i pozwoliła upakować znacznie więcej tranzystorów aniżeli wcześniej stosowana 12/14nm litografia TSMC (i prawie tyle ile nowy 7nm proces TSMC), to Nvidia miała być niezadowolona z wydajności oferowanej przez ten proces litograficzny. Objawia się to oczywiście tym, że zegary taktujące GPU nie wzrosły w stosunku do 12/14nm litografii TSMC, a dodatkowo 8nm chipy Samsunga konsumują dość dużo energii.



Drugim problem miał być niski uzysk w produkcji chipów, skutkujący tym, że ze wszystkich produkowanych układów GA102 i GA104 sprawna była zbyt mała część. To skutkuje ograniczonymi dostawami GeForce RTX 3070, 3080 i 3090 do sklepów, jak również wpłynęło na opóźnienie premiery GeForce RTX 3070.

W efekcie dość szybko po premierze najnowszych kart od Nvidia pojawiły sie pogłoski, że współpraca z Samsungiem nie będzie trwać długo, a Nvidia w 2021 roku powróci z produkcją chipów do TSMC wydając odświeżoną serię Ampere.



Co innego twierdzą Koreańskie media, według których Samsung ostatecznie uporał się z problemem niskiego uzysku przy produkcji chipów Nvidia w swoim 8nm procesie. Co więcej, obie firmy ponoć zawarły w ubiegłym tygodniu drugą umowę na produkcję i dostawę GPU z serii Ampere, przedłużającą okres współpracy na kolejne miesiące.



Ponadto koreańskie źródła miały dotrzeć do powodów, dla których Nvidia pozostawiła na produkcję GPU Ampere u Samsunga, świadomie rezygnując z trochę lepszej litografii od TSMC. Według tych doniesień Jensen-Huang miał w ubiegłym roku przewidzieć sytuację, w której TSMC stanie się niewydolne w produkcji swoich 7nm układów. W efekcie wybrał Samsunga licząc się z przejściowymi problemami, ale ta decyzja ma opłacić się w przyszłości, kiedy Nvidia nie będzie w żaden sposób ograniczona niewystarczającą liczbą dostaw od TSMC.



Ponadto Jensen Huang miał w ten sposób zająć dla Nvidia pierwsze miejsce w kolejce klientów nowej 4nm litografii Samsunga, która wykorzysta fotonaświetlanie EUV i podobno ma mieć bardzo dobre parametry techniczne porównywalne z przyszłymi litografiami od TSMC.



