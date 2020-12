Poniedziałek 21 grudnia 2020 Intel szykuje Comet Lake Refresh, czyli Skylake po raz szósty

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:47 Intel obecnie przygotowuje się do premiery swoich nowych procesorów o nazwie kodowej Rocket Lake-S, które trafią na rynek jako Core 11. generacji. Będą one nadal wytwarzane w 14nm litografii, ale otrzymają nowe rdzenie x86 Cypress Cove, z kilkanaście % większym wskaźnikiem IPC od dotychczasowych rdzeni wywodzących się z kilkuletniej już architektury Skylake. Według najnowszych informacji, nowe procesory zadebiutują na rynku już w styczniu, wraz z innymi procesorami o nazwie Comet Lake Refresh, czyli odświeżonymi wersjami dotychczasowych CPU 10. generacji.



Co więcej, obydwie serie będą sprzedawane jako procesory Core 11. generacji. CPU Rocket Lake-S będą występować w wersjach 6 i 8 rdzeniowych i trafią na rynek jako Core i5, Core i7 oraz Core i9. Najsłabszy z nich będzie Core i5-11400 (6 rdzeni, 12 wątków), taktowany zegarem bazowym 2,6 GHz i do 4,4 GHz z Turbo. Najmocniejszy to Core i9-11900K (8 rdzeni, 16 wątków) o taktowaniu bazowym 3,5 GHz i do 5,3 GHz z Turbo.



Z kolei Comet Lake Refresh trafią na rynek w postaci nowych Core i3, Pentium i Celeronów. Będą to 2 lub 4 rdzeniowe procesory, z których najsłabszym będzie 2-rdzeniowy i 2 wątkowy Celeron G5950, a najmocniejszy 4 rdzeniowy i 8 wątkowy Core i3-11320.



Pełna lista procesorów Rocket Lake-S

Core i9-11900K

Core i9-11900

Core i9-11900T

Core i7-11700K

Core i7-11700

Core i7-11700T

Core i5-11600K

Core i5-11600

Core i5-11600T

Core i5-11500

Core i5-11500T

Core i5-11400

Core i5-11400T



Pełna lista procesorów Comet Lake-S Refresh

Core i3-11100

Core i3-11100T

Core i3-11300

Core i3-11300T

Core i3-11320

Pentium G6420

Pentium G6420T

Pentium G6520

Pentium G6250T

Pentium G6220

Celeron G5930

Celeron G5930T

Celeron G5950



