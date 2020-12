Wtorek 22 grudnia 2020 Apple zajęło na 2021 rok 80% mocy produkcyjnych w 5nm litografii TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:17 Wiosną 2020 roku firma TSMC poinformowała o rozpoczęciu masowej produkcji układów scalonych w swoim najnowszym 5nm procesie litograficznym. Ich głównym odbiorcą jest obecnie Apple - w technologii tej powstają m.in. układy SoC Apple A14 dla smartfonów iPhone 12, oraz procesory Apple M1 dla komputerów przenośnych MacBook, tabletów iPad i mini komputerów iMac. Co więcej Apple szykuje mocniejsze procesory M1X dla swoich komputerów stacjonarnych. Nic więc dziwnego, że Apple odpowiada za większość 5nm produkcji w fabrykach TSMC.



Według najnowszych danych, a w nadchodzącym 2021 roku aż około 80 procent ze wszystkich wyprodukowanych przez TSMC 5nm chipów będzie procesorami Apple. Firma Tima Cooka zawsze szybko wykorzystywała nowe litografie TSMC, ale do tej pory nigdy jeszcze nie zajmowała prawie całej mocy produkcyjnej najnowszej litografii.



Ta sytuacja ma oczywiście związek z debiutem procesorów M1, i oznacza nic innego jak to, że inni producenci, np. AMD i Nvidia uzyskają dostęp do 5nm litografii dopiero później, gdy uruchomione zostaną kolejne 5nm fabryki TSMC.



To poniekąd tłumaczy, dlaczego AMD nie wykorzysta 5nm litografii w przyszłym roku, i planuje swoją kolejną serię procesorów opartą wciąż o litografię 7nm lub 6nm, i architekturę ZEN3.



Niestety sytuacja z produkcją układów scalonych do obliczeń zaczyna przypominać problemy jakie w 2018 roku dotyczyły rynku pamięci DRAM, gdzie nagły skok zapotrzebowania rynku szybko wysycił wszystkie linie produkcyjne doprowadzając do wyraźnego wzrostu cen pamięci.



