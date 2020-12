Poniedziałek 21 grudnia 2020 Microsoft wzorem Apple zaprojektuje własne procesory

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 14:06 (1) Jeśli te informacje potwierdzą się, to prawdopodobnie schyłek ery procesorów z architekturą x86 nastąpi wcześniej niż nam się wydaje. Jak informuje Bloomberg, powołując się na swoje dobrze poinformowane źródła, Microsoft zdecydował się kilka miesięcy temu na skopiowanie kroku Apple, i jest właśnie w fazie projektowania swoich własnych procesorów, w czym pomagać ma mu Qualcomm. Będą one oparte o architekturę ARM, i zostaną wykorzystane w przyszłych generacjach tabletów i notebooków z serii Surface. Własne procesory Microsoftu zastąpią w nich stosowane dotychczas CPU Intela lub AMD. Drugim zastosowaniem mają być serwery dla usług chmurowych Microsoftu.



Jeśli faktycznie dojdzie do takiego posunięcia ze strony producenta systemu Windows, to procesory z architekturą x86 mogą za kilka lat znaleźć się w opałach. Wszystko zależy oczywiście od tego, czy natywna obsługa architektury ARM zostanie dodana do Windows. Ale jeśli Microsoft będzie miał swoje procesory z architekturą ARM, to trudno oczekiwać aby tak się nie stało.



Gdy to nastąpi, Intel i AMD z czasem zyskają nową konkurencję - każdy producent dysponujący licencją na architekturę ARM będzie mógł wyprodukować procesory dla notebooków i komputerów stacjonarnych.



Pozostaje jeszcze kwestia oprogramowania, które obecnie jest przystosowane do architektury x86, ale w kolejnych wersjach może przecież ewoluować w stronę architektury ARM. Nie można tez zapominać możliwości emulacji, czyli uruchamiania programów napisanych dla architektury ARM na procesorach x86, i odwrotnie - uruchamiania programów zgodnych z architekturą x86 na procesorach ARM.



Krok Microsoftu, jeśli faktycznie się potwierdzi, może oznaczać nadejście czasów, gdy zamknięty rynek oprogramowania i procesorów x86 będzie konkurował z oprogramowaniem i procesorami z architekturą ARM. W całej sytuacji wielkim wygranym może być Nvidia, która niedawno rozpoczęła proces zakupu ARM i stanie się posiadaczem licencji na tę architekturę.







i bardzo (autor: pawel1207 | data: 21/12/20 | godz.: 14:16 )

dobra decyzja oby wykonanie bylo rownie dobre co w apple.



