Lovelace prawdopodobną nazwą kolejnej architektury Nvidia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:14 (2) Nvidia już od ponad dekady nazywa kolejne generacje swoich architektur graficznych na cześć uczonych, którzy w swoim czasie przyczynili się do znacznego rozwoju nauki i techniki. Zapoczątkowała to w 2008 roku generacja kart o nazwie Tesla, po której na rynek trafiły kolejno serie: Fermi, Kepler, Maxwell, Pascal, Volta i Turing. Aktualnie oferowana przez Nvidia najnowsza generacja GPU nosi nazwę kodową Ampere, na cześć francuskiego fizyka André Ampère, od którego nazwiska nazwano jednostkę natężenia prądu elektrycznego. Kolejna po niej generacja GPU od Nvidia może otrzymać nazwę kodową Lovelace.



Nvidia chce w ten sposób upamiętnić brytyjską matematyczkę Adę Lovelace, która zainteresowała się napędzaną parą maszyną analityczną Charlesa Babbage’a, uznawaną za pierwsze programowalne urządzenie obliczeniowe, a następnie przygotowała dla niej algorytm.



Nvidia uznaje, że Lovelace spopularyzowała pionierskie na tamten moment urządzenie Charlesa Babbage’a, dając w późniejszym czasie inspirację kolejnym naukowcom i podwaliny pod powstawanie bardziej złożonych urządzeń obliczeniowych, opartych też o elektryczność.



Architektura Lovelace ma pojawić się prawdopodobnie w 2022 roku, a po niej kolejną będzie prawdopodobnie architektura o nazwie Hopper, która ma upamiętnić Grace Hopper, programistkę komputera Harvard Mark 1.



