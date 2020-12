Środa 23 grudnia 2020 Core i9-11900 przetestowany w Cinebench R15 i R20

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:20 W sieci właśnie pojawił się wynik testu przedprodukcyjnej wersji procesora Core i9-11900 z serii Rocket-Lake. Chip wyposażóny jest w 8 "nowych" rdzeni Cypress Cove wytwarzanych w starej 14nm litografii, a od flagowego Core i9-11900K różni się niższym taktowaniem i niższym wskaźnikiem TDP (65W) oraz zablokowanym mnożnikiem. Testowana próbka Core i9-11900 była taktowana zegarem bazowym 1,8 GHz, zegarem Turbo dla wszystkich rdzeni na poziomie 3,8 GHz i zegarem Turbo dla jednego lub dwóch rdzeni na poziomie 4,4 GHz. Wydajność procesora sprawdzono w Cinebench R15 i Cinebench R20, porównując ją do starszych procesorów.



W Cinebench R15 testowany Core i9-11900 uzyskał 217 punktów, co plasuje go pomiędzy Core i9-9900K i Core i9-10900K. Warto dodać, że zegar turbo tych procesorów wynosi 5,0 GHz lub 5,3 GHz, tak więc nowy Core i9-11900 uzyskał zbliżony wynik przy 600-900 MHz niższym taktowaniu. W teście wielowątkowym Cinebench R15 wynik wyniósł 1929 punktów, czyli o 5% mniej niż uzyskuje Core i9-9900K taktowany zegarem wielowątkowym 4,7 GHz, tj o 900 MHz wyższym.



Podobna sytuacja miała miejsce w Cinebench R20, gdzie Core i9-11900 uzyskał o około 5 procent lepszy wynik jednowątkowy od 600 MHz (tj. 13,5%) wyżej taktowanego Core i9-9900K, i o około 5 procent niższy wynik wielowątkowy przy obciążeniu wszystkich rdzeni, kiedy taktowaie Core i9-9900K było o 900 Mhz wyższe (tj 23,5% względem 3,8 GHz).



Wszystko wskazuje więc na to, że po rdzeniach Cypress Cove procesorów Rocket Lake-S można spodziewać się wskaźnika IPC wyższego o około 18 procent, czyli tyle ile oferuje 10nm wersja tych rdzeni, o nazwie Sunny Cove.







