Środa 23 grudnia 2020 Ryzen 7 5800G i Ryzen 5 5600G, czyli APU Cezanne dla desktopów

Autor: Zbyszek | źródło: Rogame | 06:11 Chipy AMD o nazwie kodowej Renoir to obecnie najnowsze dostępne na rynku monolityczne procesory tego producenta ze zintegrowanym układem graficznym. Łączą one 8 rdzeni z architekturą ZEN 2 z układem graficznym Radeon Vega 8, a w sprzedaży funkcjonują jako procesory Ryzen serii 4000. Jednak już w styczniu zadebiutują ich następcy, czyli procesory o nazwie kodowej Cezanne, wyposażone w najnowsze rdzenie ZEN 3 z 19% wyższym wskaźnikiem IPC. Nowe procesory będą oferowane jako mobile procesory Ryzen serii 5000.



Wzorem poprzedniej generacji AMD przygotuje też ich desktopowe wersje zgodne z podstawką AM4. Na początek będą to dwa modele: 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Ryzen 7 5800U oraz 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Ryzen 5 5600U. Obydwa CPU będą mieć TDP 65W, i prawdopodobnie trafią w pierwszej kolejności na rynek OEM, gdzie AMD cały czas stara się zacieśnić współpracę z producentami gotowych komputerów traktując priorytetowo dostawy dla nich.



