Środa 23 grudnia 2020 ASRock dodaje obsługę Ryzenów 5000 na płytach z chipsetami serii 300

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:05 (1) Choć debiutujące niedawno najnowsze procesory Ryzen serii 5000 dedykowane są do współpracy głównie z płytami z chipsetem serii 500, to dość szybko po ich premierze pojawiły się nowe wersje BIOS dla starszych płyt z chipsetami serii 400. Tym samym ich posiadacze zyskali możliwość zainstalowania najnowszego modelu CPU Ryzen. Oddzielną kwestią pozostaje najstarsza generacja płyt z podstawką AM4, wyposażona w chipsety serii 300. W ich przypadku AMD pozostawiło ich producentom wolną rękę, i mogą oni samodzielnie decydować o tym, czy ich płyty zyskają obsługę procesorów Ryzen 5000.



Z możliwości tej skorzystała firma ASRock, która jakiś czas temu zapowiedziała, że jej płyty główne z chipsetami X370, B350 i A320 zyskają obsługę Ryzenów seri 5000. Najnowsze BIOSy, w wersji Beta, pojawiły się już do pobrania w sieci (link tutaj), jednak czytelnikom zalecamy poczekać na ich stabilne wersje dostępne na oficjalnej stronie ASRocka, co powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni.



K O M E N T A R Z E

A320 (autor: GULIwer | data: 23/12/20 | godz.: 20:43 )

z Ryzenem 5000, grubo. Ciekawe jak VRMy wytrzymają.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.