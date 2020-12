Środa 23 grudnia 2020 Cyberpunk 2077 sprzedany w liczbie ponad 13 milionów kopii

Autor: Zbyszek | źródło: CD Projekt | 20:16 (1) O premierze gry Cyberpunk 2077 można z całą pewnością powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze był to sukes, bo już 8 milionów zamówień z przedsprzedaży pozwoliło spłacić koszty opracowania gry. Po drugie, że towarzyszył jej niepotrzebny zamęt związany z różnymi błędami, który przesądził o uruchomieniu programu zwrotów. Po jego zakończeniu CD Projekt postawnowił pochwalić się wynikiem sprzedaży, informując że do 20 grudnia włącznie gra została sprzedane w liczbie ponad 13 milionów kopii.Liczba ta to wielkość sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach, pomniejszona o zwroty składane przez klientów detalicznych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i cyfrowych.



Co zrozumiałe, CD Projekt nie zdecydował się podać, ile kopii zostało zwrócone.



To co wasadzili w grę (autor: Mario2k | data: 23/12/20 | godz.: 20:32 )

Zarobili już x2 a jeszcze sie gra będzie sprzedawać to do końca roku 2021 zarobią x3 ,do tego księgowy rozpisze straty tak że podatku zapłacą tyle co kierowca TiR'a



