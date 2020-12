Środa 23 grudnia 2020 Najlepsze gry stworzone na silniku Unreal

Autor: Redakcja | 22:53 Obecnie twórcy gier mają do wyboru kilka ciekawych silników 3D, a wśród nich jednym z najlepszych jest bez wątpienia Unreal Engine. Tak naprawdę słowo silnik jest tu sporym niedopowiedzeniem, bo w rzeczywistości mamy do czynienia z rozbudowaną platformą do tworzenia gier, która spełni swoje zadanie zarówno w małym, niezależnym studiu deweloperskim jak i zatrudniającym dziesiątki osób kolosie. Jego pierwsza iteracja powstała w 1998 roku i już wtedy uchodził on w branży za jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi dla twórców gier.



Dziś deweloperzy mogą korzystać z wersji czwartej Unreala, która pozwala kreować wirtualne światy o niesamowitym stopniu szczegółowości. Wspiera ona obiekty składające się z dziesiątek, a nawet setek tysięcy poligonów, wysokiej jakości tekstury, obsługę ray-tracingu, a także zaawansowane systemy kolizji, destrukcji otoczenia i innych zjawisk fizycznych, co pozwala generować niemal foto realistyczną grafikę 3D w grach.



Co nie mniej istotne Unreal Engine 4 to narzędzie niezwykle elastyczne, a przy tym relatywnie łatwe w użyciu. Wśród dostępnych modułów mamy między innymi zaawansowaną bibliotekę zawartości z możliwością szybkiego prototypowania obiektów, a także rozbudowany edytor skryptów. Łączy on w sobie możliwość pisania kodu w bardzo przyjemnym języku skryptowym z wizualnym edytorem zależności, który wyświetla poszczególne fragmenty w formie przejrzystego diagramu. Takich usprawnień jest oczywiście o wiele więcej i ciężko byłoby je tu wszystkie wymieniać. Sumarycznie pozwalają one szybko zacząć przygodę z tworzeniem gier nawet niedoświadczonym twórcom, nie ograniczając przy tym swobody zaawansowanym koderom i grafikom.



Co by nie powiedzieć, jest to jedna z największych zalet tego silnika. Najlepiej świadczy o tym ogrom gier, jakie do tej pory powstały z jego udziałem. Rzućmy zatem okiem na kilka najciekawszych pozycji.



Unreal Engine 1



Unreal (1998)

Starsi czytelnicy pewnie dobrze pamiętają tę pozycję. W momencie swojego debiutu była to bez wątpienia najładniejsza strzelanka na rynku, a przy tym piekielnie grywalna, co zresztą później wykorzystano tworząc przełomowy Unreal Tournament. Pomysł się przyjął, a gra rozrosła się do serii zakończonej na Unreal Tournament 3. Była to też pierwsza produkcja korzystająca z nowego silnika firmy Epic Games, który notabene powstał specjalnie z myślą o niej.



Deus Ex (2000)

Obecnie Cyberpunk przeżywa swoisty renesans, między innymi za sprawą najnowszej gry CDPu, ale w gruncie rzeczy ten gatunek nie jest zbyt popularny w grach. Jedną z ikonicznych produkcji, którą można do niego przypisać jest pierwszy Deus Ex. Hybryda strzelanki i RPGa, w której praktycznie każdy problem można było rozwiązać na jeden z kilku sposobów. Podobnie jak w przypadku Unreala tak i Deus Ex doczekał się kontynuacji w postaci kilku wyśmienitych gier. Najnowsze z nich to: Bunt Ludzkości, Upadek, Rozłam Ludzkości i Przełamanie.



Unreal Engine 2



Bioshock (2007)

Gra łącząca mechanikę strzelania i walki bronią białą z rozbudowanym systemem RPG oraz nietuzinkową historią. Fabuła i mroczny klimat podwodnego Rapture robią wrażenie nawet dziś, a co dopiero w 2007 roku. Jeśli chodzi o grafikę, to ta w momencie premiery również robiła duże wrażenie, choć oczywiście dziś nie wzbudza już takich emocji. Dodam jeszcze, że Bioshock to duchowy spadkobierca legendarnego System Shocka i równocześnie jedna z najlepszych gier jakie spod swoich skrzydeł wypuściło 2K Games.



Seria Tom Clancy (2003-2013)

Sygnowane imieniem i nazwiskiem amerykańskiego pisarza gry z tego cyklu to strzelanki w których wcielamy się w żołnierza sił specjalnych i stawiamy czoła różnorakim wyzwaniom. W przeciwieństwie jednak do takiego CODa staramy się wykonać powierzone nam zadanie w maksymalnie dyskretny sposób. Pierwsze gry z tej serii powstały jeszcze w ubiegłym stuleciu, a na początku lat 2000 ich twórcy zdecydowali się zmienić używany przez siebie silnik na Unreal Engine w wersji 2.0.



Unreal Engine 3



Antichamber (2013)

Jeden z koronnych dowodów na to, że nie tylko duże studia mogą robić świetne gry. Antichamber to nietuzinkowa gra logiczna przygotowana niemal w całości przez jedną osobę - Alexandra Bruce. Na początku miał to być mod do Unreal Tournament 3, ale ostatecznie project wyewoluował w pełnoprawny tytuł, który mimo skromnej oprawy graficznej oraz niestandardowej mechaniki okazał się być sporym sukcesem.



Batman: Arkham Asylum (2009)

Batman to jedna z najważniejszych postaci szeroko rozumianej popkultury i jednocześnie bohater całej serii gier od Rocksteady. U swych podstaw jest to połączenie bijatyki z grą akcji okraszoną systemem RPG. Na pochwały zasługuje zarówno kreacja świata przedstawionego, jak i sama fabuła. Całość śmiga na Unreal Engine w wersji trzeciej.



Borderlands 2 (2012)

Z zalet silnika UE 3 skorzystali również twórcy Borderlands 2, czyli ciepło przyjętego lootershootera z elementami gier RPG (rozwój postaci). Tym razem naszym przeciwnikiem jest znany z pierwszej odsłony Handsome Jack, który przypisał sobie wszystkie sukcesy jakie odnieśli bohaterowie pierwszego Borderlands, a następnie ogłosił się dyktatorem całej Pandory. Gra jest dość specyficzna, również za sprawą oprawy graficznej przypominającej komiks (cel shading), a przy tym chwalona zarówno przez recenzentów jak i graczy.



Gears of War (2006- obecnie)

Jedna z najbardziej znanych strzelanek dla Xboxa zaczynała od Unreal Engine 3, by w części czwartej i piątej przeskoczyć na UE4. Jej znakiem rozpoznawczym są takie elementy jak rozbudowany system osłon, ciekawa fabuła, ikoniczny karabin z piłą mechaniczną i ociekający testosteronem bohaterowie rodem z filmów końcówki ubiegłego wieku.



Mass Effect 1-3 (2007-2012)

Jedno ze szczytowych osiągnięć firmy BioWare. Gra legenda i jednocześnie wzór do naśladowania tak dla konkurencji jak i dzisiejszego BioWare, które przeżywa niestety mały kryzys. W momencie debiutu cały świat zachwycał się nie tylko epicką przygodą, ale i przepiękną grafiką.



Rocket League (2015)

Czy zastanawialiście się kiedyś co by się stało gdyby połączyć wyścigi samochodowe i piłkę nożną? Twórcy tej gry jak widać mieli takie rozkminy od dawna i ostatecznie postanowili wcielić swoje fantazje w życie. Ich rezultatem jest Rocket League, jedna z ciekawszych pozycji, jakie powstały na bazie UE3.



Unreal Engine 4

Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017)

Jedno z największych osiągnięć studia Ninja Theory i jednocześnie pozycja obowiązkowa dla każdego konesera gier poruszających trudne tematy. Od strony rozgrywki jest to miks gry akcji i prostej gry logicznej ze świetną oprawą audiowizualną i wprost niesamowitymi lokacjami. Jednak to, co stanowi o sile najnowszego Hellblade to opowieść. Wcielamy się w niej w postać tytułowej Senuy – wojowniczki z zaburzeniami psychicznymi, która ma problemy z odróżnieniem rzeczywistości od fikcji. W trakcie gry zwiedzimy sporą część mitycznego Hellhaimu i stoczymy potyczki z bóstwami znanymi z nordyckiej mitologii. Jeśli ktoś nie grał, to warto nadrobić. Zwłaszcza, że w przyszłym roku czeka nas kontynuacja tej przygody.



S.T.A.L.K.E.R. 2 (2021)

Kontynuacja pierwszego Stalkera i jednocześnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier przyszłego roku. Pierwsza odsłona tego cyklu powstała przeszło 10 lat temu i bazowała na autorskim silniku X-Ray. Nowa wersja będzie natomiast wykorzystywać Unreal Engine 4 i z pierwszych zwiastunów wynika, że od strony grafiki nie zawiedzie. Chodzi zarówno o jakość oprawy jak i jej ciężki, depresyjny charakter.



Na tym oczywiście nie koniec, bo na początku przyszłego roku deweloperzy otrzymają kolejną, piątą odsłonę Unreal Engine. Ta wprowadzi dwie rewolucyjne technologie, które mają szansę zmienić cały rynek gier. Mowa o systemach Nanite oraz Lumen. Ten pierwszy odpowiada za dynamiczne skalowanie obiektów w czasie rzeczywistym i upraszczanie ich siatki w locie. Dzięki temu grafik przygotowuje tylko jeden model i nie musi już martwić się o żmudne optymalizowanie jego budowy czy przygotowywanie map normalnych. Wszystkie te operacji ma już robić silnik gry – w locie. Równie rewolucyjnie brzmi opis technologii Lumen, która odpowiada za dynamiczne oświetlenie sceny z wykorzystaniem globalnych źródeł światła. Jej wykorzystanie nie tylko skraca czas potrzebny na stworzenie gry, ale i poprawia jakość doznań wizualnych. Innymi słowy zapowiada się przełom.



