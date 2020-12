Środa 23 grudnia 2020 Intel chwali się podwojeniem zdolności produkcyjnych w ostatnich 3 latach

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:17 Tuż przed Świętami Intel zdecydował się podzielić z nami radosną nowiną. Firma poinformowała, że w ciagu ostatni 3 lat udało jej się dwukrotnie zwiększyć liczbę produkowanych wafli z układami scalonymi. Obecnie poziom produkcji w 14nm i 10nm procesach litograficznych jest dwukrotnie większy, aniżeli w grudniu 2017 roku. Przypomnijmy, że największe problemy z liczbą dostaw Intel miał w 2. połowie 2018 roku i w 2019 roku, kiedy zwiększył liczbę rdzeni w swoich CPU, co wprost przełożyło się na wzrost wielkości układów scalonych i mniejszą ich liczbę otrzymywaną z jednego wafla.



To wraz ze splotem innych czynników rynkowych, m.in. wzrostem popytu na nowe procesory z większą liczbą rdzeni, spowodowało ich niedobory na rynku. Pod koniec 2018 roku, w efekcie ciagłego opóźniania się dojrzałości 10nm procesu, firma zdecydowała się na budowę kolejnych linii produkcyjnych dla 14nm litografii.



W 2020 roku, do zwiększonych zdolności produkcyjnych w 14nm litografii doszedł gruntownie poprawiony proces 10nm SuperFin, w którym układy scalone są obecnie produkowane w 3 fabrykach, zlokalizowanych w Izraelu oraz w stanach Oregon i Arizona w USA.



Oczywiście, dwukrotnie większa liczba produkowanych wafli nie oznacza, że Intel dostarcza na rynek dwukrotnie więcej procesorów niż w 2017 roku. Jak wspomiano, 14nm układy mają większą powierzchnię niż dawniej i z jednego wafla Intel otrzymuje ich mniej niż 3 lata temu. Z koleii uzysk w 10nm litografii nie należy jeszcze do wysokich. Mimo wszystko sytuacja została opanoana i dziś zakup procesora Intela nie jest tak trudny, jak przed dwoma laty.



Poniżej materiał wideo Intela.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.