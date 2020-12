Poniedziałek 28 grudnia 2020 Chiny biorą na celownik Alibabę i zarzucają jej działania monopolistyczne

Autor: Wedelek | źródło: South China Morning Post | 07:01 Chiński urząd regulacji rynku (SAMR, z ang. State Administration for Market Regulation) wszczął śledztwo antymonopolowe przeciwko Alibabie i jej spółce zależnej Ant Group. Chodzi o nielegalne praktyki stosowane przez oba podmioty na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to obie firmy zostaną zmuszone do wdrożenia działań naprawczych oraz do zapłacenia surowej kary finansowej, sięgającej nawet 10% ich przychodu. Z oficjalnych dokumentów dowiadujemy się, że chińskim regulatorom najbardziej nie podoba się stosowanie zasady „wybierz tylko jeden”, jaką oba podmioty stosują względem swoich kontrahentów.



Na czym to polega? Otóż sprzedawcy, którzy chcąc korzystać z usług serwisu aukcyjnego od Alibaby są przymuszani do podpisywania umów, w których zobowiązują się sprzedawać większość swoich produktów za pośrednictwem platformy tej firmy jako ich wiodącego kanału dystrybucji. Jeśli nie wywiążą się z tego zapisu, to druga strona może czasowo ograniczyć ich prawa jako sprzedawców. Jest to swego rodzaju kara, która w praktyce nierzadko wiązała się z czasowym zakazem sprzedaży w najbardziej dochodowych okresach roku.



Działania ze strony SAMR szybko odbiły się na cenach akcji Alibaby, które gwałtownie poleciały w dół. Rykoszetem oberwała też konkurencja, która swoją drogą nie jest wcale lepsza i też ucieka się do podobnych praktyk. Z tego też powodu Chiny pracują obecnie nad nowym prawem antymonopolowym, którego pierwszy szkic został przedstawiony zainteresowanym stronom w ubiegłym miesiącu. Jak można się domyślić jest on mocno krytykowany między innymi przez Jacka Ma – współzałożyciela Alibaby.







