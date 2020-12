Poniedziałek 28 grudnia 2020 Pierwsze pozwy zbiorowe od inwestorów przeciwko CDProjektowi

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 07:16 Zarząd CD Projekt raczej nie zaliczy tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia do udanych. Nie dość, że firma musi się zmagać z wściekłymi użytkownikami konsol ósmej generacji, to na dodatek tuż przed świętami dwie kancelarie z USA złożyły pozwy zbiorowe w imieniu inwestorów. Mowa o kancelariach Shall z Los Angeles oraz Rosen z Nowego Jorku. W obu przypadkach prawnicy zarzucają polskiemu deweloperowi celowe wprowadzenie w błąd inwestorów w kwestii kondycji Cyberpunka 2077 na PS4 i XOX celem pozyskania środków finansowych. Podstawą oskarżenia są paragrafy §10(b) i §20(a) ustawy z 1934 o obrocie papierami wartościowymi na giełdzie USA, a także §10b-5, zwarty w rozporządzeniu wydanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.



W obu pozwach pod uwagę brane są transakcje zakupu akcji wykonane pomiędzy 16 stycznia 2020 a 17 grudnia 2020 roku. Kancelarie zachęcają też mniejszych inwestorów by dołączyli do pozwu zbiorowego przeciwko CDP, dając im czas na kontakt w tej sprawie do 22 lutego 2021 roku.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.