Launcher od Epica nadmiernie obciąża Ryzeny - do 6% w spoczynku

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:29 Użytkownicy z całego świata donoszą, że najnowsza wersja Epic Games Launchera nie dogaduje się z procesorami AMD Ryzen i nadmiernie je obciąża. Problem leży oczywiście nie w CPU, a w kodzie aplikacji, która nawet w spoczynku potrafi na tyle obciążyć Ryzena 9 5900X (12R/24W), by jego temperatura pracy podskoczyła o 20 stopni Celsjusza (z 40-kilku do 64). Na starszych wersjach procesorów od AMD jest podobnie. W sumie Launcher Epica podczas spoczynku potrafi zużywać od 3% do 6% zasobów procesora i do 10% mocy GPU, teoretycznie nie robiąc przy tym nic ważnego (żadna gra nie jest pobierana).



Szybkie śledztwo wykazało, że aplikacja uruchomieniowa tej firmy przesyła w tle nawet 14x więcej danych (objętościowo) niż Steam i NVIDIA Experience razem wzięte. Dlatego też posiadacze Ryzenów powinni aż do wydania poprawki albo wyłączać aplikację od Epica zaraz po zakończeniu gry albo przesiąść się na konkurencyjnego GOG Galaxy.







