Poznaliśmy plan wydawniczy Intela dla Rocket Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:58 Użytkownik Tweetera kryjący się pod pseudonimem @OneRaichu opublikował w sieci plan wydawniczy Intela dotyczący desktopowych procesorów z rodziny Rocket Lake-S. Wynika z niego, że 11 generacja CPU od Chipzilli jest aktualnie w ostatniej fazie testów, a najnowsze próbki inżynierskie trafiły do kontrahentów na początku grudnia (49 tydzień roku). Wcześniej najważniejsi partnerzy otrzymali swoje próbki do testów odpowiednio w czerwcu (26 tydzień roku) i w sierpniu (33 tydzień). Doniesienia te pokrywają się z falą wycieków, jaka miała miejsce w tym czasie. Z opublikowanej rozpiski dowiadujemy się też, że produkcja gotowych procesorów ruszy na początku przyszłego roku – pod koniec stycznia (4 tydzień) i wtedy też powinniśmy się spodziewać ich papierowej premiery.



Jeśli zaś chodzi o dostępność w sklepach, to powinniśmy się jej spodziewać pomiędzy 12 a 15 tygodniem roku, czyli na przełomie marca i kwietnia.







