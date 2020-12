Poniedziałek 28 grudnia 2020 Zapowiedziano nową wersję narzędzia Clock Tuner for Ryzen

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 15:14 (2) Twórca narzędzia Clock Tuner for Ryzen (CTR) do monitorowania i podkręcania procesorów od AMD opublikował w sieci plan wydawniczy kolejnych odsłon aplikacji i zapowiedział udostępnienie swoim patronom testowej wersji 2.0, która ma trafić w ich ręce jeszcze dziś. Wprowadza ona obsługę Ryzenów z serii 5000, bazujących na rdzeniach x86 Zen 3, oraz nowy tryb pracy. Jest nim hybryda ustawień manualnych i automatycznych, która działa w oparciu o dwa profile. P1 skupia się na wydajności pojedynczego modułu CCX, a P2 na wysokim taktowaniu całego procesora. Ponadto wraz z wersją 2.0 oprogramowanie CTR staje się w pełni autonomicznym narzędziem, całkowicie niezależnym od Ryzen Master oraz sterowników chipsetu, których już nie będzie trzeba instalować.



Poprawie uległa też jakość samego pomiaru. Teraz jest on wykonywany częściej. W trybie IDLE sczytanie parametrów następuje co 2ms, a pod obciążeniem co 15ms. Do tego dochodzą mniejsze poprawki, zapewniające lepszą wydajność, bardziej zaawansowany system logów i monitoringu, oraz usprawniony menadżer profili. Swoistą wisienką na torcie jest tryb ciemny interfejsu.



Oficjalny debiut Clock Tuner for Ryzen 2.0 nastąpi w styczniu, a w przyszłym roku dostaniemy jeszcze co najmniej dwie jego aktualizacje. Wersja 2.1 ma się pojawić do końca pierwszego kwartału dodając tryb automatyczny dla procesorów z Zen 3 - w 2.0 będzie tylko hybrydowy i ręczny, a 2.2 zadebiutuje w trzecim kwartale i wprowadzi obsługę Threadripperów z Zen 3 i nowych APU.







