Poniedziałek 28 grudnia 2020 Adaptacyjne spusty w DualSense psują się po jakimś czasie

Autor: Wedelek | 15:16 (1) Posiadacz PlayStation 5 donoszą o licznych problemach z padami DualSense, w których nagle przestają działać spusty, lub działają one w sposób nieprawidłowy. Co ważne nie mamy do czynienia z jednym typem usterki, a z kilkoma jej wariantami, co wskazuje na głębszy problem związany albo z niedostateczną kontrolą jakości albo ze złym doborem materiałów. Niektórzy donoszą o luzach, inni o zupełnym braku oporu, a u części ten element nie działa wcale. Wszystkie usterki pojawiają się po pewnym czasie, a ich źródłem jest najprawdopodobniej mechanizm ślimakowy. Potencjalną słabość tego rozwiązania wytykaliśmy w naszej recenzji konsol nowej generacji.



Już wtedy istniały obawy, że mechanizm ślimakowy będzie się z czasem psuć, jeśli plastik użyty do jego wykonania nie będzie dostatecznie wytrzymały i zdaje się, że mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Niestety w tym przypadku nie zostaje nic innego, jak tylko odesłać wadliwy kontroler do Sony i czekać na nowy.







K O M E N T A R Z E

Czyżby znów ktoś chciał przyoszczędzić (autor: ekspert_IT | data: 28/12/20 | godz.: 15:58 )

Pewnie zamówiono u nowego poddostawcy, ale zamiast oszczędności zapowiada się akcja serwisowa u straty zarówno finansowe jak i wizerunkowe...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.