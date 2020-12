Wtorek 29 grudnia 2020 W chinach już sprzedają Core i9-11900K i Core i7-11700 (wersje inżynieryjne)

Autor: Wedelek | źródło: Chiphell, inne | 06:01 Na forum Chiphell pojawiły się ceny próbek inżynieryjnych TOPowych procesorów Intela z rodziny Rocket Lake-S. Są to kwoty, jakie trzeba zapłacić za możliwość przetestowania możliwości tych CPU przed premierą i z tego względu mogą się one znacząco różnić od cen sklepowych. Weźcie to pod uwagę i traktujcie raczej jako ciekawostkę niż wyznacznik czegokolwiek. No ale do rzeczy. Wszystkie z wymienionych układów mają po osiem rdzeni x86 Cypress Cove i obsługują szesnaście wątków. Wykonano je w litografii 14nm, a każdy z nich ma do dyspozycji 48/32KB pamięci L1 oraz 512KB L2. Ponadto cały procesor ma też 16MB pamięci L3 oraz IGP na bazie architektury Gen12. Jak zwykle wersja z literką K na końcu ma odblokowany mnożnik, a ta bez niej zablokowany.



Kosztujący $450 Core i9-11900K ES pracuje z zegarem bazowym 3,4GHz, a jego TURBO wynosi 4,8GHz dla wszystkich rdzeni i 5,3GHz dla najlepszego z nich. Jest to odmiana z odblokowanym mnożnikiem, a więc i wyższym TDP wynoszącym 125W.



Wycenione na odpowiednio $350 i $245 modele i9-11900 oraz i7-11700 miały TDP 65W i pracowały z podobnymi zegarami – 1,8GHz/4,4GHz. Przypominam, że są to wersje inżynierskie, a ich sklepowe odmiany na pewno będą pracować z innymi częstotliwościami.







