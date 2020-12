Wtorek 29 grudnia 2020 Prawdopodobna specyfikacja układu Nvidia AD102

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:30 Tydzień temu informowaliśmy Was o nowej rodzinie układów graficznych nad którymi pracuje Nvidia, podając nazwę kodową ich architektury. Zieloni zdecydowali się tym razem na wykorzystanie wizerunku znanej matematyczki - Ady Lovelace, której nazwiskiem będzie sygnowana ich nowa generacja GPU. Dziś do tych informacji dołączamy nieoficjalną specyfikację układu AD102, który będzie TOPowym przedstawicielem wspomnianej rodziny. Nowy chip ma się składać z aż 12 bloków GPC składających się z kolei z 72 klastrów TPC i 144 modułów SM. To da nam 18 432 procesory strumieniowe (144 SM x 128 SP) o łącznej wydajności na poziomie 66,4 TFLOPSa (FP 32) przy zegarze na 1,8GHz.



Plotki sugerują, że opisywany GPU będzie wytwarzany w nowej litografii 5nm od Samsunga i że Nvidia zachowa 384-bitową szynę danych. Za tymi rewelacjami stoi użytkownik Tweetera o pseudonimie @kopite7kimi - autor wielu sprawdzonych przecieków.



Czy i tym razem ma on rację przekonamy się pewnie dopiero za kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Zakładając, że tak, to czeka nas kolejny duży skok wydajności, ale tym razem okupiony wzrostem ceny i samego układu, który będzie mieć niemal 2x więcej jednostek niż GA102.







