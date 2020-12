Wtorek 29 grudnia 2020 Ciekawa mini obudowa dla przenośnych PCtów

Autor: Wedelek | źródło: Jonsobo | 06:15 JonsPlus BO 100 to nowa, bardzo ciekawa obudowa w formacie mini-ITX od JONSBO, dedykowana osobom, które często podróżują ze swoim blaszakiem. Opisywany model ma kształt zaoblonej kostki o wymiarach 239mm x 233mm x 282 mm i wadze 4,5kg. Boki wykonano z aluminium w kolorze srebrnym lub czarnym, a front jest z hartowanego szkła o grubości 4mm. Wszystkie podzespoły są mocowane na wysuwanej klatce, której boki zostały zabezpieczone w sześciu miejscach panelami z teflonu, co ma ułatwiać demontaż i redukować ryzyko uszkodzeń (zadrapania). Wewnątrz zmieści się płyta główna w formacie mini-ITX lub mini-DTX wraz z procesorem chłodzonym przez radiator o wysokości do 158,5mm, oraz maksymalnie dwuslotową kartą graficzną o wymiarach nieprzekraczających 207mm x 140mm x 48mm.



Ponadto twórcy wygospodarowali miejsce na zasilacz w formacie SFX / SFX-L, 120mm wentylator montowany z przodu obudowy oraz dwa nośniki danych: 2,5-calowy i 3,5-calowy. Przedni panel I/O oferuje po jednym złączu 3.5mm audio jack i USB3.1 Gen.2 Typ C, oraz dwa USB3.0 typ A. Miłym dodatkiem jest też pasek, ułatwiający przenoszenie całego zestawu. Cen niestety nie podano.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.