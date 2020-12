Wtorek 29 grudnia 2020 Ryzen 9 5900H ponad 30% wydajniejszy w Geekbenchu 5 od Ryzena 9 4900HS

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 13:51 TUM_APISAK odnalazł w bazie danych GeekBencha 5 wynik testu przeprowadzonego na niewydanym jeszcze APU Ryzen 9 5900H. Należący do rodziny Cezanne H układ to mix 8 rdzeni/16 wątków Zen 3 oraz IGP Vega z ośmioma blokami CU (512SP). Procesor jest wytwarzany w litografii 7nm, dysponuje 16MB pamięci podręcznej L3 oraz 4MB L2 (po 512KB na rdzeń) i pracuje z zegarem 3,3/4,6GHz. Jeśli chodzi o TDP, to limit może być konfigurowany z poziomu BIOSu, a użytkownik/producent ma do wyboru dwie opcje: 35W lub 45W. To, którą wybierze będzie mieć wpływ na wysokość zegarów, a co za tym idzie również na końcową wydajność.



A ta w wersji 45W jest wyjątkowo wysoka. Dowodzi tego test wykonany w GeekBenchu 5, z wykorzystaniem platformy wyposażonej w 32 GB pamięci RAM typu DDR4-3200 MHz. Ryzen 9 5900H uzyskał w nim wynik 1520pkt w teście pojedynczego wątku, oraz 9325pkt w teście wielowątkowym. Dla porównania model Ryzen 9 4900HS odnotował w tym samym benchmarku odpowiednio 1092pkt/7040pkt, a desktopowy Core i7-10700K ze znacznie wyższym TDP uzyskał 1350pkt/8982pkt. Tym samym nowa generacja procesorów od AMD jest o ponad 30% wydajniejsza od poprzedniej (+39%/+32%). A przynajmniej tak wskazuje GeekBench.







