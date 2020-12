Wtorek 29 grudnia 2020 PS5 lepsze od XSX/S, ale do Switcha mu daleko

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 13:52 VGChartz opublikował najnowsze wyniki sprzedaży konsol do gier podsumowując tym samym cały rok 2020. Z podanych danych wynika, że więcej nabywców postawiło na PlayStation 5 niż na Xboxa Series X/S. Konsola od Sony do końca roku trafia w ręce około 3,7 miliona konsumentów, podczas gdy jej konkurent od Microsoftu zaskarbił sobie sympatię 2 milionów graczy. Mamy zatem do czynienia z wyraźnym zwycięstwem Sony. To blaknie jednak gdy do równania dołożymy Switcha, który pod względem wolumenu sprzedaży po prostu „pozamiatał”. Przenośna konsola od Nintendo w całym 2020 roku znalazła 23,5 miliona nowych nabywców i w sumie na rynku jest już 72,5 miliona tych urządzeń.



Oczywiście łatwo powiedzieć, że tak duża przewaga Switcha wynika z faktu, że zarówno PS5 jak i Xbox X/S miały swoją premierę dopiero pod koniec roku i będzie w tym sporo racji. Tyle tylko, że to nie zmienia faktu, że Switch sprzedawał się dużo lepiej również w tym okresie, w którym konsole dziewiątej generacji były już obecne na rynku. Widać to po wynikach sprzedaży w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia (6-12 grudnia), gdzie Switch sprzedawał się 4x lepiej niż PlayStation 5 i prawie 8x lepiej niż nowy Xbox. Dokładne liczby wyglądają tak:



Switch – 1’396’099szt



PlayStation 5 – 365’048szt



Xbox Series X/S – 192’413szt



PlayStation 4 – 165’670szt



Xbox One – 91’966szt



3DS – 4’845szt



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.