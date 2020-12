Środa 30 grudnia 2020 DualSense otrzymał sterowniki dla Linuksa

Autor: Wedelek | źródło: Phoronix | 05:59 Posiadacze komputerów z systemem Linux, którzy lubią od czasu do czasu zagrać na swoich maszynach w jakąś grę zręcznościową mogą od dziś zrobić to z wykorzystaniem kontrolera DualSense. Sony wydało bowiem oficjalny sterownik dla tych systemów, który zapewnia wsparcie dla podstawowych funkcji kontrolera, a także touchpada oraz systemu wykrywania ruchu. Wszystkie te funkcje działają zarówno wtedy gdy łączymy się z komputerem po kablu jak i gdy korzystamy z łączności bezprzewodowej (Bluetooth). Obecna wersja sterowników nie wspiera natomiast adaptacyjnych spustów - te działają w sposób tradycyjny, oraz zaawansowanej haptyki bazującej na VCM.



Pewnie ich implementacja pojawi się z czasem. Sony ma bowiem słabość do Linuksa i od lat wspiera jego rozwój. W czasach PS3 był nawet taki moment, w którym dystrybucję tego OSu można było zainstalować na konsoli, ale z uwagi na problemy z bezpieczeństwem ostatecznie z tej opcji zrezygnowano.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.