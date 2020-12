Środa 30 grudnia 2020 Porównanie rdzeni krzemowych w procesorach Apple A14 i M1

Autor: Wedelek | źródło: TechInsights | 13:15 Portal TechInsights opublikował na swoich łamach szczegółowe zdjęcia przedstawiające jądro krzemowe dwóch procesorów od Apple: A14 i M1. Oba układy zostały wyprodukowane w fabrykach TSMC przy wykorzystaniu litografii 5nm i w pełni bazują na rozwiązaniach opracowanych przez samo Apple. Łączy je wiele cech wspólnych w tym identyczna architektura CPU i GPU, a także ten sam układ NPU (dla SI). Najważniejszą różnicą jest dwukrotnie większy IGP w M1, oraz większa część CPU. Znajdziemy tu aż cztery wysokowydajne rdzenie Firestorm, podczas gdy w A14 są tylko dwa. W związku z tym M1 ma też dwa razy więcej pamięci L2 – 12MB - jest ona współdzielona pomiędzy wysokowydajnymi rdzeniami, a także 2x więcej interfejsów I/O.



Każdy z rdzeni Firestorm ma do dyspozycji 192KB pamięci L1 na instrukcje, oraz 128KB na dane. Oba SoC od Apple dysponują ponadto czterema niskowydajnymi rdzeniami Icestorm, które wyposażono w 128 KB pamięci L1 na instrukcje, 64 KB cache L1 dla danych i współdzieloną pamięć L2 o pojemności 4 MB. Ponadto w M1 można też znaleźć kilka dodatkowych elementów, których nie ma A14. Są to koprocesory dla dodatkowych czujników, oraz cały układ Apple T2, odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych.



W sumie M1 zajmuje przez to o 37% większą powierzchnię niż A14, co wyraźnie widać na poniższym zdjęciu, które przedstawia rdzenie krzemowe obu układów. Dla Waszej wygody kluczowe elementy zostały oznaczone obramowaniami. Nieoznaczone połacie krzemu to składowe koprocesorów, w tym ISP, modemu, czy T2.







