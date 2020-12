Czwartek 31 grudnia 2020 Giganci IT łączą siły i tworzą komercyjny nośnik danych na bazie DNA

Autor: Wedelek | źródło: Myce | 06:01 Największe korporacje z branży IT i biotechnologii od dłuższego czasu pracują usilnie nad wdrożeniem nowych, rewolucyjnych sposobów zapisu danych, bazujących na łańcuchu DNA. Szacuje się, że raptem 20 gramów tego nośnika wystarczy by zapisać na nim całą obecną wiedzę ludzkości i jej zdigitalizowane dzieła. Tyle tylko, że nie jest to takie proste i dlatego też firmy Twist Bioscience, Illumina, Western Digital i Microsoft postanowiły połączyć siły by skonstruować pierwszy, w pełni funkcjonalny nośnik tego typu. Wcześniej Microsoft eksperymentował z tą technologią wraz z pracownikami Uniwersytetu w Waszyngtonie czego owocem jest w pełni automatyczny system zapisu i odczytu danych z DNA.



Z jego użyciem udało się z sukcesem zapisać na syntetycznym włóknie 1GB danych, a następnie go odczytać. Cały proces jest co prawda skomplikowany i piekielnie powolny, ale też nie o prędkość tu chodzi. DNA ma być bowiem wykorzystywany jako bank danych dla archiwalnych danych i kopii zapasowych, które przechowuje się na wszelki wypadek. Na rynek detaliczny technologia ta nie trafi zapewne nigdy.



