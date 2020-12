Czwartek 31 grudnia 2020 Dasung wprowadzi do sprzedaży monitor biurowy z ekranem e-ink

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:21 Ekrany e-Ink są z nami już od kilku ładnych lat i przez ten czas zdołały dość mocno zakorzenić się na rynku, zdobywając szturmem rynek czytników e-booków. Jednocześnie przez te wszystkie lata nikt nie znalazł dla nich szerszego zastosowania w innych produktach, choć wielu próbowało. W przyszłym roku kolejną taką próbę podejmie Dasung, który chce zaoferować swoim klientom 25-calowy monitor Paperlike 253 wyposażony w ekran E-Ink o rozdzielczości 3200x1800 pikseli. Urządzenie będzie w stanie wyświetlać jedynie kolor czarny i szesnaście odcieni szarości, a jego czas reakcji będzie bardzo długi. A przynajmniej w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD/OLED.



Producent nie podaje zbyt wiele szczegółów technicznych, ale wygląda na to, że monitor nie będzie też mieć żadnego systemu podświetlenia, więc konieczne będzie stosowanie zewnętrznych źródeł oświetlenia. Jego największą zaletą ma być niskie zużycie energii i matryca przyjazna naszemu wzroku.



Trzeba przyznać, że pomysł jest ciekawy i jeśli cena nie będzie przesadnie wysoka, to Paperlike 253 faktycznie może sprawdzić się w środowisku biurowym.







