Czwartek 31 grudnia 2020 Google uśmiercił usługę Cloud Print

Autor: Wedelek | 06:36 Dziś Google odeśle na emeryturę jedną ze swoich niszowych usług o nazwie Cloud Print. Została ona stworzona z myślą o Chromebookach, których właściciele często nie mieli łatwego dostępu do drukarki. Dzięki Cloud Print mogli oni łatwo skorzystać z usług kogoś innego, kto takie urządzenie miał i udostępnił je w Internecie. Lata mijały, ceny drukarek spadały, a usługa stawała się coraz bardziej niszowa. W końcu jasnym okazało się, że takie rozwiązanie nie jest już dłużej potrzebne, a przynajmniej nie na tyle, by opłacało się utrzymywać serwery. Tym samym wraz z nastaniem nowego roku na wirtualnym cmentarzysku uśmierconych usług Google pojawi się nowy nagrobek z dopiskiem Cloud Print.



Swoją drogą ciekaw jestem, czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek skorzystał z tego rozwiązania. Jeśli tak, to podzielcie się swoimi wrażeniami w sekcji komentarzy.







