Smartband Xiaomi - który wybrać?

Urządzeniami, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność są smartbandy, czyli opaski sportowe. Ich historia jest dosyć krótka, ale mimo to korzystają z nich miliony ludzi nie świecie i to nie tylko osoby aktywne fizycznie. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się smartbandy marki Xiaomi. Czym różnią się one od smartwatchy? Które opaski z oferty Xiaomi są godne uwagi?









Smartband czy smartwatch?

Nie są to pojęcia synonimiczne, a dwa rozwiązania, które zdecydowanie różnią się od siebie. Przede wszystkim smartwatch przypomina klasyczny zegarek, czego nie można powiedzieć o opasce sportowej, która jest bardziej zaawansowanym urządzeniem. Funkcje smartbanda związane są głównie z aktywnością fizyczną i motywowaniem do ruchu. Dużo droższym rozwiązaniem i dającym większe możliwości jest smartwatch.

Mimo to smartbandy od samego początku zwracały uwagę użytkowników. Pierwsza opaska sportowa Xiaomi pojawiła się na rynku w 2014 roku i nie miała nawet monochromatycznego wyświetlacza. Była bardzo lekka, a do działania wymagała zainstalowania aplikacji na telefon, w której pokazywane były powiadomienia. W stosunku do najnowszej wersji smartbanda Xiaomi dawała ona niewielkie możliwości. Opaska mierzyła czas snu, przebyty dystans, liczyła kroki i spalone kalorie. W 2016 roku pojawiła się wersja oznaczona numerem 2, wyposażona już w wyświetlacz. Sprzęt działał nawet przez 3 tygodnie bez ładowania, a główne zmiany polegały na dopracowaniu funkcji wdrożonych w poprzednim modelu. My Band 3, wydany w 2016 roku, był już dużym krokiem do przodu. Stosunkowo duży wyświetlacz dawał możliwość czytania powiadomień, SMS-ów czy e-maili. Wersja 4 pojawiła się w 2019 roku, a wraz z nią liczba dostępnych stylów do wyboru wzrosła do 77. Poprawiono monitoring snu, wprowadzono również 6 kategorii ćwiczeń. W 2020 roku premierę miała opaska My Bank 5.

Jak dużą popularnością cieszą się te sprzęty? W latach 2014–2019 Xiaomi sprzedało 100 mln urządzeń noszonych – smartbandów i smartwatchy. Co przekonuje naszych klientów do zakupu opasek sportowych? Bogactwo funkcji w połączeniu z bardzo atrakcyjną ceną.

Możliwości opasek sportowych

Smartband to niewielka opaska o wielu funkcjach. Opcje, jakie oferuje sprzęt, zależą przede wszystkim od modelu rozwiązania, jaki posiadamy. Im nowszy, tym jest ich więcej. Dlatego przed zakupem danego urządzenia warto sprawdzić, czy ma ono wszystkie funkcje, na których nam zależy. Opaska może dawać następujące możliwości: Liczenie kroków – to funkcja przydatna zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, która może motywować do aktywności. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, osoba zdrowa powinna pokonywać od 6 do 8 tys. kroków dziennie, a niepełnosprawna i chora przewlekle – od 3,5 do 5 tys.



Monitoring snu – opaska może podzielić sen na różne fazy. Powiadomi nas również, jak długo spaliśmy.



Powiadomienia w aplikacji – najczęściej można sparować smartband z aplikacją na smartfona i wtedy w telefonie sprawdzać m.in. informacje o naszym śnie. Natomiast na zegarek można otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących, SMS‑ach czy e-mailach.



Mierzenie tętna – sprzęt może cały czas monitorować puls. To bardzo ważna funkcja, która umożliwia nam m.in. dopasowanie poziomu aktywności do naszych możliwości. Warto skonsultować się z trenerem i ustalić, jakie jest prawidłowe dla nas tętno. Zależy to m.in. od płci czy wieku.



Wodoodporność – istotna jest przede wszystkim klasa wodoodporności oznaczana np. IP68. Druga cyfra określa poziom zabezpieczenia przed cieczami i może wynosić od 0 do 9. Nie są to wszystkie funkcje opasek sportowych. Możliwości danego sprzętu zależą przede wszystkim od tego, na który model się zdecydujemy.

Opaski sportowe Xiaomi – którą wybrać?

Przedstawiamy dwie najpopularniejsze z opasek marki Xiaomi: My Band 4 – pojawiła się w 2019 roku. To smartband o bardzo dużych możliwościach. Urządzenie pracuje bez konieczności ładowania baterii przez nawet 20 dni. Do dyspozycji użytkownika jest dotykowy, kolorowy wyświetlacz AMOLED – jest on o prawie 40 proc. większy niż w przypadku poprzedniego modelu. Jego plusem jest możliwość odbierania połączeń przychodzących, SMS-ów czy powiadomień z aplikacji. Na opasce można kontrolować tętno, liczbę pokonanych kroków czy intensywność treningu. Urządzenie monitoruje sen płytki i głęboki. Klasa odporności tej opaski wynosi IP68.



My Band 5 – najnowsza wersja tego rozwiązania w ofercie Xiaomi. Urządzenie ma duży ekran – wyświetlacz jest o 20 proc. większy niż w poprzednim modelu – i pełną wodoodporność 5ATM. Wśród 11 trybów treningowych są m.in. yoga, wiosłowanie, orbitrek, rower, pływanie czy skakanka. W trybie eco opaska może pracować nawet przez 20 dni. Sprzęt zapewnia takie rozwiązania jak monitorowanie snu i tętna, krokomierz, zdalne znajdowanie telefonu. Na opasce można odbierać powiadomienia o połączeniach, SMS-ach czy e-mailach z aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Urządzenie może poinformować również o tym, że zbyt długo pozostajemy nieaktywni czy wyświetlić prognozę pogody. Smartband obsługuje łączność Bluetooth 5.0 BLE, która według oficjalnej specyfikacji zapewnia ponad 2 razy większą szybkość niż wersja v4.2 tej technologii. Opaski można także wymieniać, by dopasować ich kolor do danego stroju.



Smartband może być dobrym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, nastolatków, dorosłych, jak i seniorów. Bogactwo funkcji powoduje, że opaska sportowa przyda się każdemu, nie tylko osobom uprawiającym sport.