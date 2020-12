Czwartek 31 grudnia 2020 Metro Last Light: Redux do odebrania za darmo na GOGu

Autor: Wedelek | źródło: GOG | 06:39 Należąca do CDProjektu platforma GOG (kiedyś Good Old Games) przygotowała miły prezent dla posiadaczy PCtów w postaci gry Metro: Last Light Redux. Ta będzie mogła być przypisana do naszego konta do końca tygodnia, więc trzeba się pospieszyć. Opisywany tytuł to ekranizacja cyklu książek napisanych przez Dmitrija Głuchowskiego i bezpośrednia kontynuacja pierwszej części zatytułowanej 2033. Wcielimy się w niej po raz kolejny w rolę Artema, który znów musi ratować przed zagładą moskiewskie metro - jedną z ostatnich ostoi ludzkości po globalnej wojnie nuklearnej. Grę można przypisać do swojego konta za pomocą tej strony.



Przypominam też o akcji prezentowej platformy Epic Store, w ramach której codziennie mamy jedną darmową grę do odebrania.







