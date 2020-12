Czwartek 31 grudnia 2020 Epic publikuje nową wersję launchera, eliminującą większość problemów

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 14:18 Kilka dni temu pojawiły się liczne zgłoszenia mówiące o wadliwie działającym launcherze od Epica, który nawet w trybie bezczynności angażował spore zasoby sprzętowe (zużycie CPU i GPU), oraz wysyłał w tle niepokojąco dużo danych. Na reakcję w tej sprawie nie trzeba było długo czekać, a firma w ekspresowym tempie wydała łatkę ograniczającą ten problem. Poinformował o tym jeden z pracowników Epica (Sergiy Galyonkin), który napisał na Twitterze, że wersja 11.0.2 eliminuje większość odnotowanych niedogodności, choć nie usuwa ich w całości. Te znikną dopiero w kolejnej wersji aplikacji, która powinna pojawić się niebawem.



Nie podano co prawda żadnych detali dotyczących wykrytego błędu, ale Sergiy zdradził nam, że jest to częściowo związane ze źle działającym modułem odpowiedzialnym za przeglądanie zawartości sklepu Epic Store.



The fix seems to be working, so it shouldn't take long. — Sergiy Galyonkin (@galyonkin) December 29, 2020



