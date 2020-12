Czwartek 31 grudnia 2020 Intel potwierdza, Xeony Sapphire Rapids z obsługą pamięci HBM

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 14:19 Przyszły rok będzie dla Intela dość trudny. Zwłaszcza na rynku serwerów, gdzie niebiescy będą zmuszeni walczyć o klienta niezbyt udaną platformę bazującą na procesorach z rdzeniami Ice Lake-SP. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest spora obsuwa jaką zaliczyły nowe Xeony. Z tego powodu będą one musiały konkurować z nową generacją EPYCów na bazie rdzeni Zen 3, zamiast z obecnie dostępnymi EPYCami 2. Nadzieją na odwrócenie złej passy jest dla Intela linia Sapphire Rapids, produkowana z wykorzystaniem usprawnionego procesu 10nm SuperFin. Wprowadzi ona szereg nowości, w tym również obsługę pamięci HBM2, co niedawno zostało oficjalnie potwierdzone przez samego Intela.



Chipzilla ujawniła ten fakt w nowo wydajnej instrukcji dla deweloperów o tytule: Architecture Instruction Set Extensions and Future Features Programming Reference. Wspomniano w niej o dwóch nowych instrukcjach związanych z wykrywaniem i korekcją błędów podczas zapisu/odczytu danych z pamięci HBM. Gdyby ktoś z Was chciał się do edukować w tym temacie, to wspomniane instrukcje noszą symbole 0220H oraz 0221H.



Na ten moment nie jest jasne czy Xeony z Sapphire Rapids będą wyposażone w niedemontowalne pamięci HBM przylutowane bezpośrednio do PCB procesora, czy może Intel postawi na wymienne sloty. Ten drugi przypadek byłby z pewnością bardziej pro konsumencki, ale przy tym potencjalnie trudniejszy w implementacji.



Oprócz kontrolera pamięci HBM kolejna generacji serwerowych procesorów Chipzilli wprowadzi 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5, wspierany przez układ DSA (Data Streaming Accelerator), standard PCI-Express 5.0 oraz zaprezentowany w 2019 roku superszybki interfejs Compute Express Link w wersji 1.1.



Xeony na bazie architektury Sapphire Rapids miały początkowo zadebiutować w przyszłym roku, jako część platformy Eagle Stream, ale z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu Ice Lake-SP należy się ich spodziewać raczej w 2022 roku.







