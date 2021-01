Czwartek 31 grudnia 2020 Adobe zachęca użytkowników do usunięcia Flasha

Autor: Wedelek | źródło: BleepingComputer | 18:01 Wraz z nastaniem nowego roku zakończyło się oficjalne wsparcie techniczne dla platformy Flash, a co za tym idzie nie będą się już pojawiać żadne poprawki bezpieczeństwa dla odtwarzaczy korzystających z tej technologii. W związku z tym Adobe rozpoczęło nową akcję informacyjną w postaci wyświetlających się monitów zachęcających do odinstalowania przestarzałego oprogramowania z komputera, na którym go zainstalowano. Firma przypomina w nim, że począwszy od 12 stycznia jej Flash Player będzie domyślnie blokować całą zawartość napisaną we Flashu, a co za tym idzie nie będzie można jej uruchomić.



Decyzja o porzuceniu opisywanej technologii zapadła w 2017 roku i od tego czasu Flash nie otrzymywał już żadnych nowych aktualizacji, a deweloperzy mieli przeznaczyć ten czas na przesiadkę na nowsze rozwiązania, takie jak HTML 5. Jest to podyktowane problemami z bezpieczeństwem danych, jakie powodował Flash, a których nie dało się łatwo i tanio usunąć. Dla firmy było więc łatwiej porzucić ten projekt, co też zresztą uczyniła.



Jeśli z jakichś powodów nadal chcecie używać Flasha i nie chcecie oglądać wkurzającego monitu, to możecie go wyłączyć za pomocą poniższej komendy, wpisanej w wierszu poleceń:



EOLUninstallDisable = [ 0, 1] (0 = false, 1 = true)



Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.







