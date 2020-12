Czwartek 31 grudnia 2020 Za nami kolejny rok!

Autor: Wedelek | 15:21 (1)



Mijający rok trudno zaliczyć do najlepszych. Również dla naszego portalu, który w tym roku musiał mierzyć się z ogromną awarią. Ta wyłączyła nas na kilkanaście dni, a jej skala i złożoność sprawiły, że przywrócenie backupu okazało się trudniejsze niż sądziliśmy. Na szczęście udało nam się tę walkę wygrać i tym samym przetrwać kolejny rok. A że „co nas nie zabije…”, toteż jesteśmy przekonani, że rok 2021 będzie już dużo lepszy od obecnego. Tego sobie i Wam serdecznie życzymy. Zwłaszcza, że w lutym „stuknie” nam równie 20 lat istnienia!



Do siego roku!



Redakcja

Twoje PC









K O M E N T A R Z E

Najlepszego (autor: bajbusek | data: 31/12/20 | godz.: 15:34 )

dla całej ekipy TPC !

Ja się cieszę niezmiernie, że jesteście i chcecie kontynuować żywot TPC ... do Siego!





D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.