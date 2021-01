Laptop, który świetnie się sprawdzi podczas pracy zdalnej

Praca w domowej redakcji ma swoje plusy i minusy. Ale niezależnie od tego, czy lubimy ją, czy też nie, dla wielu z nas stała się nieodłącznym elementem życia. Nie wszystkie firmy oferują swoim pracownikom odpowiedni sprzęt do pracy, który mogą zabrać do domu. Ponadto zawsze przyjemniej pracuje się na urządzeniu, które jest po prostu nasze. A jaki laptop najlepiej się sprawdzi podczas pracy zdalnej? Na co warto zwrócić uwagę przed zakupem?



Oglądanie, pobieranie, wysyłanie wiadomości, pisanie, otwieranie kilkudziesięciu kart na raz - a co musi znieść twój laptop każdego dnia pracy? Nie każde urządzenie podoła ambitnym zadaniom, postawionym przed nim wraz z pracą zdalną. Jeśli tak, jak wielu Polaków obecnie, potrzebujesz laptopa do zadań specjalnych, dobrze trafiłeś. Chętnie pomożemy ci dokonać właściwego wyboru!

1. Laptop do pracy w domu: jakie cechy powinien posiadać?

Nie każdy interesuje się nowinkami technologicznymi. To w pełni zrozumiałe. Jednak gdy stajemy w obliczu wyzwania, jakim jest zakup laptopa lub smartfona, zaczynają się schody.

Mleko się rozlało. Przynajmniej kilka najbliższych miesięcy spędzisz w domowym zaciszu, tworząc bliską relację z twoim laptopem. Problem polega na tym, że jakość naszego domowego sprzętu bardzo często pozostawia wiele do życzenia, a więc współpraca nie układa się nam zbyt dobrze. Bywa, że to droga przez mękę, okupiona godzinami nerwów, oczekiwania i rzucanych w ekran soczystych przekleństw. Na szczęście można to zmienić.

Praca zdalna rządzi się własnymi prawami i potrzebami. Na szczęście producenci wychodzą im naprzeciw. A zatem jakie cechy posiada laptop idealny do pracy w domu?



Po pierwsze, zwróć uwagę na wydajność baterii: chyba nikt nie lubi, gdy czerwona ikonka zaskakuje w najmniej odpowiednim momencie. Po drugie, jeśli lubisz przenosić się z laptopem z sypialni do salonu, a potem do kuchni itd., warto zwrócić uwagę na to, ile waży laptop. Lekkie urządzenie na pewno ułatwi ci życie. Wreszcie, z pewnością docenisz w laptopie duży ekran, zarówno podczas pracy zdalnej, jak i w trakcie oglądania ulubionego filmu. Nie bez znaczenia jest oczywiście także wysoka rozdzielczość, a do tego wygodna klawiatura. Istotne, by sprzęt miał również obudowę wykonaną z wysokiej jakości materiałów i był odporny na uszkodzenia mechaniczne, które mogą się zdarzyć, gdy przenosisz urządzenie.

Laptop, który sprawdzi się w domowym biurze, powinien posiadać również świetnej jakości kamerę, mikrofon i głośniki, a przy tym wyróżniać się energooszczędnością. Z pewnością nie zaszkodzi również ciekawy design - w końcu to z tym urządzeniem będziesz spędzać całe dnie, a nierzadko i wieczory. No i - jak to mówią _ "last but not least": zwróć uwagę na rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

2. Top 5 modeli, na które warto się zdecydować

W sieci znajdziemy wiele rankingów, które polecają konkretne modele laptopów. Oczywiście to świetny sposób na znalezienie odpowiedniego urządzenia, szczególnie, gdy sami nie posiadamy wystarczającej wiedzy, by podjąć decyzję o zakupie. Ale warto pamiętać, że każdy z rankingów jest dość subiektywny i warto przefiltrować propozycje, kierując się naszymi potrzebami.

A jakie modele znalazły się w naszym rankingu "top 5"?

- Surface Laptop Go: ultralekki, z bardzo wydajną baterią i ekranem dotykowym. Posiada wbudowaną kamerę HD oraz świetnej jakości głośniki, które ukryto pod klawiaturą. Laptop posiada również możliwość logowania jednym dotknięciem. A do tego jest smukły, niewielki i po prostu... piękny. Z pewnością wpadnie w oko kobietom.

- Huawei MateBook 13: potrzebujesz urządzenia, które pozwoli ci na 10 godzin nieprzerwanej pracy? Świetnie trafiłeś. Ten model z pewnością cię zadowoli.



- MacBook Air 2019: nieco droższy od poprzednika, gwarantujący jednak kilkanaście godzin pracy bez konieczności podłączania ładowarki. Jakość wykonania na najwyższym poziomie!



- Microsoft Surface Laptop 3: aluminiowa konstrukcja i 11 godzin pracy bez podłączania do prądu.



- ThinkPad E490 - jego najsłabszym punktem jest design, ale u osób, dla których liczy się wnętrze, a nie wygląd, sprawdzi się doskonale. Ponieważ przez wielu uważany jest za tytana pracy. Kupisz go za mniej niż 3 tys. złotych.

3. Laptop, a może netbook? Co lepiej się sprawdzi w "home office"?

Nie samym laptopem człowiek żyje. Wiele osób myli laptopy z netbookami, co jest oczywiście błędem. Podczas gdy dobry laptop zachwyci cię swoją wydajnością, netbook z kolei pokochasz za jego mobilność. To na niej zależy ci najbardziej? A zatem przemyśl, czy nie wolisz zakupić netbooka.

Pamiętaj jednak, że netbooki są przede wszystkim mniejsze, posiadają ekrany o przekątnej od 7 do 1. cali. Mniejsza jest również klawiatura - pozbawiona sekcji numerycznej i o mniejszych przyciskach. Dla wielu osób, szczególnie tych, które dużo piszą, jest to spore utrudnienie.



Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/