Poniedziałek 4 stycznia 2021 Core i9-11900K ze zmienioną osłoną termiczną i rekordem w teście CPU-Z

Autor: Zbyszek | 06:47 Intel obecnie przygotowuje się do premiery swoich nowych procesorów o nazwie kodowej Rocket Lake-S, które trafią na rynek jako Core 11. generacji. Będą one nadal wytwarzane w 14nm litografii, ale otrzymają nowe rdzenie x86 Cypress Cove, z kilkanaście % większym wskaźnikiem IPC od dotychczasowych rdzeni wywodzących się z kilkuletniej już architektury Skylake. Nowe CPU mają trafić do sklepów w marcu, a najszybszym z nich będzie 8-rdzeniowy Core i9-11900K, taktowany zegarem Turbo sięgającym prawdopodobnie do 5,3 GHz.



Według najnowszych informacji procesor ten uzyskuje w teście jednowątkowym CPU-Z wynik 695 punktów, o 25 procent wyższy niż Core i7-10700K, o 5 procent wyższy niż Ryzen 7 5800X (około 660 punktów) i o 3,5 procent wyższy niż Ryzen 9 5950X (około 670 punktów).



W sieci pojawiło się też zdjęcie porównujące Core i9 z serii Comet Lake, do nowego Core i9-11900K z serii Rocket Lake. Jak się okazuje, nowy procesor ma zmienioną osłonę termiczną, która zapewnia więcej przestrzeni dla umieszczonego pod nią rdzenia krzemowego.



Konieczność jej przeprojektowania oznacza, że prawdopodobnie rdzeń krzemowy Rocket Lake-S jest większy niz dotychczasowych CPU Comet Lake-S, i nie zmieścił się pod dotychczasową osłoną. Nie wiadomo, jak zmiana wpłynie na kompatybilność z systemami chłodzenia.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.