Poniedziałek 4 stycznia 2021 Pierwsze pogłoski o GeForce RTX 3070 Super i GeForce RTX 3080 Super

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:29 Debiutujące w 2. połowie 2018 roku karty GeForce RTX 2000 z serii Turing były w pierwszych miesiącach po swojej premierze krytykowane za słaby stosunek wydajności do ceny. W efekcie już po pół roku Nvidia zdecydowała się odświeżyć tamtą serię, wydając nowsze wersje tamtych kart z dopiskiem Super. Były one o około 10% bardziej wydajne od oryginałów co poprawiło opłacalność ich zakupu, a dodatkowo GeForce RTX 2060 zyskał 8GB pamięci zamiast 6GB. Znany ze sprawdzonych informacji portal VideoCardz podaje, że teraz tamten ruch zostanie ponowiony, a na rynek trafią GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3080 w wersjach "Super".



Na ten moment nie są znane żadne informacje na temat specyfikacji tych kart. Można oczekiwać tylko, że Nvidia zastosuje w nich więcej pamięci, np 16GB lub 20GB, co byłoby odpowiedzią na wymogi kilku nowych gier, dla których 8-10GB staje się za mało, jak również odpowiedzią na premierę kart Radeon RX 6000, które w bazowych wersjach otrzymały już optymalne obecnie i bardziej przyszłościowe 16 GB pamięci wideo.



