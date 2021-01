Poniedziałek 4 stycznia 2021 Nowe Ryzeny Threadripper będą mieć od 16 do 64 rdzeni

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:33 Za nami premiera procesorów Ryzen 5000 opartych o architekturę ZEN3, do których dołączyły też najnowsze Radeony RX 6000 z architekturą RDNA2. Obie serie produktów przynoszą spory wzrost wydajności względem swoich poprzedników, i to pomimo wykonania w tym samym 7nm procesie litograficznym. Jak nie trudno oczekiwać obecnie najnowsza procesorowa architektura ZEN 3 wkrótce trafi też do procesorów Ryzen Threadripper. Potwierdził to właśnie overcloker o nicku 1usmus, twórca narzędzi Ryzen DRAM Calculator i Ryzen Clock Tuner.



Z racji współpracy z AMD, otrzymuje on pewne informacje na temat przyszłych procesorów jeszcze przed ich premierą. Mimo, zobowiązania do zachowania tajemnicy, zamieścił on na swoim Twitterze kod heksadecymalny, którego znaczenie po odkodowaniu to "GENESIS 16 CORES". Wpis oczywiście odnosi się do Genesis Peak, czyli nazwy kodowej procesorów Ryzen Threadripper z rdzeniami ZEN3, i znaczny, że nowa seria Threadripperów będzie mieć od 16 rdzeni w górę.



To pewna zmiana, bo w dotychczasowej serii Ryzen Threadripper 3000 najtańszy model dysponuje 24-rdzeniami, a wersja 16-rdzeniowa nie występuje.



