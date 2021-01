Poniedziałek 4 stycznia 2021 AMD patentuje budowę typu MCM dla układów GPU

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:46 Począwszy od serii Ryzen 3000 procesory AMD wykorzystują budowę typu MCM (Muti Chip Module), w której pojedynczy procesor składa się z conajmniej dwóch oddzielnych układów scalonych połączonych bardzo szybką magistralą - o czym więcej można przeczytać tutaj. Rozwiązanie ma kilka zalet - pozwala produkować mniejsze rdzenie krzemowe, co zwiększa uzysk z produkcji, a pozatym umożliwia rozdzielenie produkcji pomiędzy fabryki TSMC i GlobalFoundries - pierwsza z firm wytwarza układy krzemowe z rdzeniami x86, a druga układ krzemowy z kontrolerami, mostkiem północnym i interfejsami I/O.



Od pewnego czasu nieoficjalnie wiadomo, że z biegiem czasu rozwiązanie MCM zostanie przeniesione przez AMD także do kart graficznych, pozwalając na łączenie kilku mniejszych rdzeni w sposób symulujący jeden duży układ krzemowy.

Pogłoski właśnie stają się faktem, bo 31 grudnia 2020 roku firma AMD zarejestrowała patent na modularną budowę kart graficznych, złożonych z kilku rdzeni krzemowych zwanych chipletami. Do patentu dołączone zostały rysunki, z których może wynikać, że AMD chce łączyć ze sobą rdzenie GPU przez interfejs typu Interposer, czyli podobnie jak łączone są pamięci HBM z rdzeniem GPU w kartach z serii Radeon Vega i Radeon VII.



